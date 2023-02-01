Асенсио интересен «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» хочет пополнить свои ряды полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио. По информации от Relevo, лидеры Лиги 1 хотят заполучить футболиста летом на правах свободного агента.

«ПСЖ» был не прочь заполучить Асенсио зимой, но парижанам сразу дали понять, что игрок останется в «Реале» минимум до конца своего контракта в июне. Французский клуб едва не подписал у «Челси» полузащитника Хакима Зиеша, но сделку по аренде марокканца не успели оформить в последний момент.

Напомним, ранее ходили слухи о переговорах между «Реалом» и Асенсио по новому контракту. Сам игрок готов остаться на «Сантьяго Бернабеу».