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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио интересен «ПСЖ»

01 Февраля 2023 • 11:15 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 8 ч. 54 мин.

Французский «ПСЖ» хочет пополнить свои ряды полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио. По информации от Relevo, лидеры Лиги 1 хотят заполучить футболиста летом на правах свободного агента.

«ПСЖ» был не прочь заполучить Асенсио зимой, но парижанам сразу дали понять, что игрок останется в «Реале» минимум до конца своего контракта в июне. Французский клуб едва не подписал у «Челси» полузащитника Хакима Зиеша, но сделку по аренде марокканца не успели оформить в последний момент.

Напомним, ранее ходили слухи о переговорах между «Реалом» и Асенсио по новому контракту. Сам игрок готов остаться на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Асенсио
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