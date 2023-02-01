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Апелляция «ПСЖ» по трансферу Зиеша отклонена

01 Февраля 2023 • 14:08 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 5 ч. 40 мин.

«ПСЖ» не сможет арендовать у «Челси» полузащитника Хакима Зиеша. По информации от журналиста Адриена Гренье, Французская федерация футбола отклонила апелляцию парижан по трансферу марокканца.

Напомним, проблема была в том, что «Челси» и «ПСЖ» не успели вовремя подписать бумаги по трансферу Зиеша. По слухам, представители лондонского клуба якобы трижды прислали парижанам неправильные документы.

Хакиму придётся задержаться в «Челси» до конца сезона. «ПСЖ» хотел приобрести марокканца за замену Пабло Сараби, который ранее отправился в английский «Вулверхэмпон».

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Евро-Футбол.Ру,
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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