Шкриньяр доиграет этот сезон в «Интере»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр доиграет текущий сезон в итальянском клубе, несмотря на то, что футболист уже подписал контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубам не удалось договориться о переходе Шкриньяра в зимнее трансферное окно, поэтому 27-летний словак перейдёт в «ПСЖ» только следующим летом.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «нерадзурри» 27 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словакии в 60 миллионов евро.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.