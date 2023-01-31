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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Шкриньяр сделал свой выбор, мы должны его уважать»

31 Января 2023 • 23:08 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 23 ч. 35 мин.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о решении Милана Шкриньяра перейти в «Пари Сен-Жермен».

«Нерадзурри» ещё не согласовали с парижанами трансфер центрального защитника, но тот уже договорился с французским клубом. Переход словака состоится либо в последние часы зимнего окна, либо летом, причём в последнем случае «Интер» потеряет ключевого игрока в качестве свободного агента.

«Мир футбола меняется, игроки уже не так преданы клубам и часто совершают переходы, к этому нужно привыкнуть. Да, это не нравится ни нам, ни болельщикам, но Шкриньяр уже сделал свой выбор, и это его право. Мы должны уважать его решение», – цитирует журналист Даниэле Мари гендиректора «Интера».

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Интер Милан ПСЖ Джузеппе Маротта Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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