Маротта: «Шкриньяр сделал свой выбор, мы должны его уважать»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о решении Милана Шкриньяра перейти в «Пари Сен-Жермен».

«Нерадзурри» ещё не согласовали с парижанами трансфер центрального защитника, но тот уже договорился с французским клубом. Переход словака состоится либо в последние часы зимнего окна, либо летом, причём в последнем случае «Интер» потеряет ключевого игрока в качестве свободного агента.

«Мир футбола меняется, игроки уже не так преданы клубам и часто совершают переходы, к этому нужно привыкнуть. Да, это не нравится ни нам, ни болельщикам, но Шкриньяр уже сделал свой выбор, и это его право. Мы должны уважать его решение», – цитирует журналист Даниэле Мари гендиректора «Интера».