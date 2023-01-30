«ПСЖ» пока не отпускает Наваса в «Ноттингем Форест»

Французский «ПСЖ» пока не отпускает своего голкипера Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, ситуация с будущим костариканца сейчас выглядит очень сложной.

Сам Навас хотел бы перейти в «Ноттингем Форест», но «ПСЖ» пока не даёт разрешение игроку предпринять новые шаги на пути к трансферу в Английскую премьер-лигу.

Напомним, «лесники» ищут голкипера на замену травмированному Дину Хендерсону. Контракт 36-летнего Наваса с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона. Ранее костариканец также выступал за мадридский «Реал», с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов.