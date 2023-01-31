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Зиеш находится в Париже, чтобы завершить свой переход в «ПСЖ»

31 Января 2023 • 11:08 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
1 9.00 X 6.00 2 1.30
01.02 23:00

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, в настоящий момент 29-летний марокканец находится в Париже и завершает свой переход в стан действующего чемпиона Франции.

Ранее сообщалось, что Зиеш перейдёт в «ПСЖ» на правах аренды до конца текущего сезона.

Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зиеш провёл в составе «синих» 15 матчей, отметившись одной результативной передачей. За лондонский клуб марокканец выступает с 2020 года.

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Челси ПСЖ Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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