«ПСЖ» не подпишет Шкриньяра в январе, игрок перейдёт летом в качестве свободного агента

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр покинет клуб по окончании сезона.

О решении словака сменить «Интер» на «Пари Сен-Жермен» известно не первый день, однако стороны вели активные переговоры по трансферу игрока в январское окно. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сделка сорвалась – Шкриньяр точно покинет «Интер», но не сейчас, а после завершения сезона, когда подойдёт к концу его действующий контракт с «нерадзурри».

Милан Шкриньяр провёл за «Интер» 242 матча с момента перехода из «Сампдории» в 2017 году. В текущей кампании 27-летний футболист появился на поле 27 раз, отметившись одним ассистом.