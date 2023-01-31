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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не подпишет Шкриньяра в январе, игрок перейдёт летом в качестве свободного агента

31 Января 2023 • 23:18 Комментировать (1)
Монпелье
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ПСЖ
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Через 22 ч. 11 мин.

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр покинет клуб по окончании сезона.

О решении словака сменить «Интер» на «Пари Сен-Жермен» известно не первый день, однако стороны вели активные переговоры по трансферу игрока в январское окно. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сделка сорвалась – Шкриньяр точно покинет «Интер», но не сейчас, а после завершения сезона, когда подойдёт к концу его действующий контракт с «нерадзурри».

Милан Шкриньяр провёл за «Интер» 242 матча с момента перехода из «Сампдории» в 2017 году. В текущей кампании 27-летний футболист появился на поле 27 раз, отметившись одним ассистом.

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Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр трансферы футбола - лето 2023
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
31 Января 2023 в 23:32
честно говоря не разделяю оптимизма по поводу этого парня, никогда не считал его топовым защитником, как по мне он всего пару сезонов неплохих провел при Конте, в схеме с тремя ЦЗ. при Конте вообще многие игроки раскрываются а после его ухода затухают.
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