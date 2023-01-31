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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рамос прокомментировал неудачи «ПСЖ»

31 Января 2023 • 02:33 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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01.02 23:00

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к болельщикам на фоне не самых впечатляющих результатов команды.

В воскресенье парижане не смогли обыграть в родных стенах «Реймс» в поединке французской Лиги 1 (1:1). Для коллектива Кристофа Галтье данная осечка стала уже третьей в январе – ранее случились поражения от «Ланса» (1:3) и «Ренна» (0:1).

«Хоть результаты не всегда соответствуют ожиданиям, мы продолжаем усердно работать изо дня в день, чтобы стать лучше. Спасибо за поддержку», – цитирует 36-летнего испанского футболиста Footmercato, ссылаясь на его социальные сети.

«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, однако отрыв от «Ланса» составляет лишь три очка, а от «Марселя» – пять.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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