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Переход Зиеша в «ПСЖ» может сорваться

31 Января 2023 • 15:14 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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01.02 23:00

Переговоры по переходу полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «ПСЖ» зашли в тупик, сообщает журналист Сами Мокбел.

По информации источника, клубы не могут договориться об условиях потенциальной сделки. Сам футболист хочет перейти в «ПСЖ» и сделает всё возможное для того, чтобы этот трансфер состоялся.

Ранее сообщалось, что Зиеш близок к переходу во французский клуб на правах аренды, которая будет действовать до лета нынешнего года.

В текущем сезоне 29-летний Зиеш провёл в составе «Челси» 15 матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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