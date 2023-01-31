Переход Зиеша в «ПСЖ» может сорваться

Переговоры по переходу полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «ПСЖ» зашли в тупик, сообщает журналист Сами Мокбел.

По информации источника, клубы не могут договориться об условиях потенциальной сделки. Сам футболист хочет перейти в «ПСЖ» и сделает всё возможное для того, чтобы этот трансфер состоялся.

Ранее сообщалось, что Зиеш близок к переходу во французский клуб на правах аренды, которая будет действовать до лета нынешнего года.

В текущем сезоне 29-летний Зиеш провёл в составе «Челси» 15 матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 20 миллионов евро.