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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«ПСЖ» интересуется вингером ПСВ Бакайоко слухи

30 Января 2023 • 19:39 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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01.02 23:00

Руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает рассматривать варианты для усиления своего состава через подписания молодых игроков.

По информации Рика Эльфринка, боссы французского гранда проинформировали окружение Жоана Бакайоко, что готовят заявку к подписанию бельгийского вингера из ПСВ из Эйндховена.

Отметим, что в нынешнем сезоне молодой футболист провёл 14 матчей в футболке нидерландского клуба во всех турнирах, забив три гола при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Бакайоко, выступающего за молодёжную сборную Бельгии, в четыре с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Трансферы футбола - зима 2023 Жоан Бакайоко
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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