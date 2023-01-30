Руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает рассматривать варианты для усиления своего состава через подписания молодых игроков.

По информации Рика Эльфринка, боссы французского гранда проинформировали окружение Жоана Бакайоко, что готовят заявку к подписанию бельгийского вингера из ПСВ из Эйндховена.

Отметим, что в нынешнем сезоне молодой футболист провёл 14 матчей в футболке нидерландского клуба во всех турнирах, забив три гола при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Бакайоко, выступающего за молодёжную сборную Бельгии, в четыре с половиной миллиона евро.