«ПСЖ» арендует Зиеша и сосредоточится на январском трансфере Шкриньяра

«Пари Сен-Жермен» провернёт две громкие сделки в последние часы зимнего трансферного окна.

Ранее уже сообщалось о намерениях парижан заполучить полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, и теперь французские СМИ раскрыли детали потенциального перехода: 29-летний марокканец будет арендован до конца сезона с возможностью выкупа. Подписание атакующего игрока было приоритетом для «ПСЖ», поэтому, договорившись по Зиешу, клуб сможет сосредоточиться на покупке Милана Шкриньяра у «Интера».

Напомним, что словацкий защитник уже согласовал переход в «Пари Сен-Жермен», но трансфер может состояться либо сейчас, либо летом. Игрок и клуб больше заинтересованы в первом варианте.