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«ПСЖ» арендует Зиеша и сосредоточится на январском трансфере Шкриньяра

31 Января 2023 • 00:21 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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01.02 23:00

«Пари Сен-Жермен» провернёт две громкие сделки в последние часы зимнего трансферного окна.

Ранее уже сообщалось о намерениях парижан заполучить полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, и теперь французские СМИ раскрыли детали потенциального перехода: 29-летний марокканец будет арендован до конца сезона с возможностью выкупа. Подписание атакующего игрока было приоритетом для «ПСЖ», поэтому, договорившись по Зиешу, клуб сможет сосредоточиться на покупке Милана Шкриньяра у «Интера».

Напомним, что словацкий защитник уже согласовал переход в «Пари Сен-Жермен», но трансфер может состояться либо сейчас, либо летом. Игрок и клуб больше заинтересованы в первом варианте.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси ПСЖ Хаким Зиеш Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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