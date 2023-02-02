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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси побил рекорд Роналду

02 Февраля 2023 • 12:28 Комментировать (1)
Монпелье
1:3
ПСЖ
окончен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил гол во вчерашнем матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Благодаря этому мячу 35-летний аргентинский форвард побил рекорд результативности Криштиану Роналду.

Этот гол стал для южноамериканца 697-м в 835 матчах, проведенных за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах. В свою очередь Криштиану оформил 696 голов за 919 поединков. Об этом сообщает MessivsRonaldo.app.

При этом Роналду все еще опережает Месси по голам непосредственно во встречах топ-5 чемпионатов. На счету португальца 495 мячей, а у аргентинца – 489.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Volond
02 Февраля 2023 в 12:47
Хейтеры, где же вы?)))
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