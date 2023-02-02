Месси побил рекорд Роналду

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил гол во вчерашнем матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Благодаря этому мячу 35-летний аргентинский форвард побил рекорд результативности Криштиану Роналду.

Этот гол стал для южноамериканца 697-м в 835 матчах, проведенных за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах. В свою очередь Криштиану оформил 696 голов за 919 поединков. Об этом сообщает MessivsRonaldo.app.

При этом Роналду все еще опережает Месси по голам непосредственно во встречах топ-5 чемпионатов. На счету португальца 495 мячей, а у аргентинца – 489.