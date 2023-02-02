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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» уверенно разобрался с «Монпелье», потеряв Мбаппе и Рамоса

02 Февраля 2023 • 00:58 Комментировать (1)
Монпелье
1:3
ПСЖ
окончен

Засбоивший «ПСЖ» в среду гостил у «Монпелье» и имел множество моментов, правда, в концовке снова заставил понервничать своих поклонников. В дебюте Серхио Рамос заработал пенальти, а Килиан Мбаппе не смог переиграть голкипера. Судья попросил перебить, но звездный форвард повторно не реализовал супершанс, снова сэйв. По итогам первой трети парижане потеряли из-за травм Мбаппе и Рамоса.  Не повезло и Лионелю Месси, гол которого отменили из-за офсайда. Аналогичная судьба была у результативного удара Ашрафа Хакими в начале второго тайма. В следующей атаке Хакими не реализовал выход один на один, но его партнеры затолкали мяч в сетку, отличился Фабиан Руис. Уго Экитике зарядил в штангу. У Месси также был выход один на один, и новый чемпион мира свой шанс не упустил - 2:0. В концовке редкая атака «Монпелье» стала голевой, Арно Норден вернул интригу. Но Уоррен Заир-Эмери в контратаке забил третий мяч - 3:1.

«ПСЖ» оторвался от второго места на пять очков.

Протокол игры  
Монпелье1:3ПСЖ
  55'Фабиан Руис (0:1)
  72'Месси Лионель (0:2)
(1:2) Норден Арно89'  
  90'Заир-Эмери Уоррен (1:3)
Лекомт БенжаменКуяте КикиЖюльен Кристофер  7'Эстев МаксимСако Фалае 85' (Тшато Энзо ( 85') Мауасса Фет 83' (Норден Арно ( 83') Леруа Лео 63' (Ферри Жордан ( 63') Шотар Жорис 83' (Фаяд Халил ( 83') Саванье ТежиЖермен ВалерМавидиди Стефи
Запасные: Халхал РедуанГеген АксельКамара БингуруСахо Мамаду
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосРамос Серхио 32' (Саншеш Ренату ( 32') Мендеш Нуну 70' (Бернат Хуан ( 70') Данилу Перейра  11'Солер КарлосВитинья II 70' (Заир-Эмери Уоррен ( 70') Фабиан РуисМесси ЛионельМбаппе Килиан 21' (Экитике Уго ( 21')
Запасные: Рико СерхиоПембеле ТимотеБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльХусни Илиес
01 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Монпелье ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Февраля 2023 в 01:12
ПСЖ уверенно потерял Мбаппе и Рамоса.. Хе..
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