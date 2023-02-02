«ПСЖ» уверенно разобрался с «Монпелье», потеряв Мбаппе и Рамоса

Засбоивший «ПСЖ» в среду гостил у «Монпелье» и имел множество моментов, правда, в концовке снова заставил понервничать своих поклонников. В дебюте Серхио Рамос заработал пенальти, а Килиан Мбаппе не смог переиграть голкипера. Судья попросил перебить, но звездный форвард повторно не реализовал супершанс, снова сэйв. По итогам первой трети парижане потеряли из-за травм Мбаппе и Рамоса. Не повезло и Лионелю Месси, гол которого отменили из-за офсайда. Аналогичная судьба была у результативного удара Ашрафа Хакими в начале второго тайма. В следующей атаке Хакими не реализовал выход один на один, но его партнеры затолкали мяч в сетку, отличился Фабиан Руис. Уго Экитике зарядил в штангу. У Месси также был выход один на один, и новый чемпион мира свой шанс не упустил - 2:0. В концовке редкая атака «Монпелье» стала голевой, Арно Норден вернул интригу. Но Уоррен Заир-Эмери в контратаке забил третий мяч - 3:1.

«ПСЖ» оторвался от второго места на пять очков.