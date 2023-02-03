Виллиан: «Не отпраздновал гол в ворота «Челси», потому что испытываю огромное уважение к фанатам»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Челси». Напомним, бразилец выступал за «синих» с 2013 по 2020 год и выиграл в клубе два чемпионских титула Английской премьер-лиги.

«Не отпраздновал гол в ворота «Челси», потому что испытываю огромное уважение к фанатам. Я провёл в этом клубе 7 лет. Команда дала мне очень многое как в футбольном плане, так и в жизни в целом», – приводит слова Виллиана Absolute Chelsea.

Сегодня «Челси» и «Фулхэм» вновь встретятся между собой в рамках чемпионата Англии. Виллиан может впервые выйти на поле «Стэмфорд Бридж» с 2020 года.