Хаверц может покинуть «Челси» летом, игрок хочет выступать в Лиге чемпионов

Нападающий «Челси» Кай Хаверц летом может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немец задумывается над уходом из лондонской команды, так как опасается, что не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Напомним, «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Если верить источнику, «пенсионеры» вполне могут продать футболиста за сумму в районе 60 миллионов евро + бонусы. Ранее стало известно, что мюнхенская «Бавария» не намерена покупать Хаверца, так как игрок для них слишком дорогой.

В нынешнем сезоне Кай отметился пятью голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии.