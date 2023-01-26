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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц может покинуть «Челси» летом, игрок хочет выступать в Лиге чемпионов

26 Января 2023 • 13:17 Комментировать (1)
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Нападающий «Челси» Кай Хаверц летом может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немец задумывается над уходом из лондонской команды, так как опасается, что не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Напомним, «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Если верить источнику, «пенсионеры» вполне могут продать футболиста за сумму в районе 60 миллионов евро + бонусы. Ранее стало известно, что мюнхенская «Бавария» не намерена покупать Хаверца, так как игрок для них слишком дорогой.

В нынешнем сезоне Кай отметился пятью голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
26 Января 2023 в 13:32
скажем так: не настолько топовый игрок чтоб за него боролись условные реал и псж, а учитывая стоимость и зарплату, больше никто и не поборется. не особо вижу куда бы ему перейти. так до конца и не раскрылся, может слишком рано уехал в апл. 3 года назад был восходящей звездой
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