«Челси» включился в борьбу за Нунеса, на хавбека претендует «Ливерпуль»

Лондонский «Челси» намерен поспорить с «Ливерпулем» за молодого хавбека «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Уточняется, что «аристократы» стали интересоваться адаптированным к Английской премьер-лиге игроком после неудачи в подписании звезды мундиаля в Катаре Энцо Фернандеса. Помимо Нунеса, «синие» следят за другими игроками такого же амплуа – Мойсесом Кайседо из «Брайтона» и Декланом Райсом из «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить за игрока 50 млн евро, но «волки» не намерены так просто отдавать своего игрока.