Гари Невилл – о Мудрике: «Я бы не хотел играть против него»

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал дебют молодого украинского вингера Михаила Мудрика за лондонский «Челси». Сегодня «синие» гостили у «Ливерпуля», матч завершился миром – 0:0. Украинец появился на поле на 55-й минуте матча и сделал несколько обводок.

«Посмотрел 10 минут игры Мудрика. Я бы не хотел против него играть», - пишет Невилл в социальной сети.

Мудрик стал игроком «Челси» всего неделю назад, он перешёл в стан «аристократов» из донецкого «Шахтёра» за 70 млн евро плюс 30 млн бонусов.

Ранее тёзка Невилла Линекер тоже прокомментировал дебют игрока за новую команду.