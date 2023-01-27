Чуквуэмека: «Поддержка Поттера помогла мне обрести уверенность»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека очень рад тем, что получает больше игрового времени от главного тренера Грэма Поттера во второй части сезона. Напомним, летом молодой англичанин перебрался в стан «пенсионеров» из «Астон Виллы».

«Поддержка тренера в последних матчах помогла мне обрести уверенность и понять, что на меня здесь рассчитывают. Мне было сложно отвыкнуть от «Астон Виллы». В этой команде я дебютировал в Английской премьер-лиге, мне есть за что её благодарить», – цитирует Чуквуэмека официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Карни провёл уже 8 матчей в Английской премьер-лиге.