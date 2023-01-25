Рис Джеймс рассчитывает вернуться на поле в матче с «Фулхэмом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс рассчитывает принять участие в ближайшем матче своей команды против «Фулхэма» в рамках лондонского дерби. Напомним, англичанин находился вне игры с конца декабря, когда получил рецидив травмы колена.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, в матче с «Фулхэмом» Джеймса не стоит ждать в стартовом составе, но зато защитник вполне может усилить игру выходом на замену.

В течение двух недель в строй могут вернуться ещё два игрока «Челси» – защитник Уэсли Фофана и вингер Рахим Стерлинг. Напомним, оба футболиста присоединились к «пенсионерам» перед стартом нынешнего сезона.