Игрок «Эвертона» отказался переходить в «Челси»

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана отклонил предложение «Челси», сообщает L’Équipe.

По информации источника, 21-летний бельгиец намерен доиграть текущий сезон в составе «Эвертона», который сейчас занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 встречах.

Действующий контракт молодого футболиста с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне опорный хавбек провёл за «Эвертон» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Цвета «ирисок» Онана защищает с начала сезона, ранее он выступал за французский «Лилль».