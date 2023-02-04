«Челси» не проигрывает «Фулхэму» дома с 1979 года

В первом матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Челси» сражается с «Фулхэмом», это очередное лондонское дерби. И, если в первом круге «пенсионеры» проиграли сопернику, то сейчас намерены взять реванш. На их стороне и статистика - в 37 домашних играх в рамках английского чемпионата «Челси» проиграл «Фулхэму» лишь два раза.

В последний раз это случилось еще в те времена, когда большей части наших читателей еще не было на белом свете - в ноябре 1979 года «Фулхэм» выиграл со счетом 2:0.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Фулхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.