Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес не стал самой дорогой продажей «Бенфики» в истории клуба

01 Февраля 2023 • 21:41 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
1 1.58 X 4.10 2 5.70
03.02 23:00

Самый дорогой трансфер этой зимы Энцо Фернандес, однако, не стал самой дорогой продажей в истории португальской «Бенфики» и расположился в этом списке на втором месте.

Дело в том, что несколько лет назад его опередил Жоау Фелиш, перебравшийся летом 2019 года в мадридский «Атлетико». Тогда за молодого португальца «матрасники» заплатили 127 млн евро – это на 6 млн больше, чем «аристократы» вчера отдали за Фернандеса.

Напомним, лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре в день трансферного дедлайна наконец перешёл в «Челси», сумма трансфера составила 121 млн евро. После оформленного перехода полузащитник попрощался с португальским клубом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Жоау Фелиш Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
22:33 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва - о Жоржиньо: «Мы потеряли одного из лидеров команды»
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:41 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес не стал самой дорогой продажей «Бенфики» в истории клуба
21:12 · Англия. Премьер-лига
Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» в панике подписал Забитцера
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Глава Ла Лиги: «Британский рынок – это допинговый рынок» 1
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет платить за аренду Канселу
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» больше не хочет вести дела с «Челси» 3
18:44 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес — об уходе из «Бенфики»: Спасибо клубу, я всегда буду хранить вас в сердце
17:30 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре перешёл из «Сассуоло» в «Борнмут»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал переход Маккенни в «Лидс»
16:39 · Англия. Премьер-лига
​В Англии начали разбирательство в отношении Мудрика
16:36 · Англия. Кубок лиги
Забитцер пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес выбрал номер в «Челси»
15:58 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес – пятый после Неймара: Рейтинг самых дорогих футболистов в истории
15:53 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес отказался остаться в «Бенфике» до конца сезона
Все новости
Рекомендуем