Энцо Фернандес не стал самой дорогой продажей «Бенфики» в истории клуба

Самый дорогой трансфер этой зимы Энцо Фернандес, однако, не стал самой дорогой продажей в истории португальской «Бенфики» и расположился в этом списке на втором месте.

Дело в том, что несколько лет назад его опередил Жоау Фелиш, перебравшийся летом 2019 года в мадридский «Атлетико». Тогда за молодого португальца «матрасники» заплатили 127 млн евро – это на 6 млн больше, чем «аристократы» вчера отдали за Фернандеса.

Напомним, лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре в день трансферного дедлайна наконец перешёл в «Челси», сумма трансфера составила 121 млн евро. После оформленного перехода полузащитник попрощался с португальским клубом.