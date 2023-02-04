Невилл: «Меня игра «Челси» не впечатлила»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением об игре «Челси» в матче 22-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

По мнению эксперта, в прошедшей игре «синие» действовали слишком просто и бесхитростно, так как у главного тренера команды Грэма Поттера не было времени, чтобы поработать с новичками. Невилл также отметил, что «Челси» необходимо улучшать игру в полузащите и нападении.

«Команде ещё нужно расти. Меня их игра не впечатлила. Игрокам потребуется много времени, чтобы привыкнуть ко всему», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новичков в общей сложности 330 миллионов евро. Несмотря на это, «пенсионеры» сейчас занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 21 проведённом матче.