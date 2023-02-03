«Арсенал» и «Челси» лидируют в гонке за Райсом

В борьбе за капитана «Вест Хэма» Деклана Райса в данный момент лидируют два клуба. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «Арсенал» и «Челси» опережают своих конкурентов в гонке за 24-летним англичанином.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» заканчивается в конце следующего сезона, поэтому летом «молотобойцы» будут готовы расстаться со своим опорным полузащитником. «Челси» всё ещё может позволить себе трансфер, даже несмотря на недавнюю сделку по Энцо Фернандесу, которая обошлась клубу в 121 миллион евро.

Сам Райс уже дал понять руководству «молотобойцев», что хотел бы продолжить карьеру в более сильном клубе, который борется за трофеи.