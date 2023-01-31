Артета прокомментировал переход Жоржиньо в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании Жоржиньо.

Переход итальянского полузащитника из «Челси» был официально подтверждён во вторник вечером. 31-летний футболист подписал с «канонирами» соглашение, рассчитанное до конца следующего сезона. Трансфер обошёлся «Арсеналу» в 13,6 млн евро.

«Жоржиньо – очень умный полузащитник, обладающий выдающимися лидерскими качествами и огромным опытом игры в Английской премьер-лиге и на международном уровне», – заявил рулевой «Арсенала», цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

Жоржиньо выступал за «Челси» с лета 2018 года. На его счету 29 голов и 9 ассистов в 213 матчах за «синих».