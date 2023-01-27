«Арсенал» предложил 68 миллионов евро за Кайседо

Лондонский «Арсенал» составит конкуренцию соседям из «Челси» в борьбе за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» предложили за эквадорца 68 миллионов евро.

«Брайтон» пока напрочь отказывается отпускать своего полузащитника в зимнее трансферное окно, так как руководство хочет сохранить его минимум до конца сезона. Тем не менее, солидное предложение может убедить руководство «чаек» отпустить эквадорца.

21-летний Кайседо также входит в сферу интересов «Челси», который под конец трансферного окна может предпринять новую попытку подписать Мойсеса.