Артета высоко оценивает талант Жоржиньо

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Как известно, «канониры» претендуют на итальянца и рассматривают возможность его подписания перед закрытием январского трансферного окна. По данным английских СМИ, главная причина интереса к 31-летнему хавбеку – Микель Артета, являющийся большим поклонником его таланта. Испанский рулевой считает, что Жоржиньо, известный своими диспетчерскими качествами, будет полезен в его тактической системе.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах, трижды отметившись голом.