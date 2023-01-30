Галлахер не намерен менять «Челси» на «Эвертон»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер не планирует перебираться в «Эвертон».

«Ириски» предложили за 22-летнего футболиста порядка 40 млн евро, однако сам хавбек отказался от перехода в ливерпульский клуб, о чём сообщает журналист Грэм Бэйли. В подписании Галлахера также по-прежнему заинтересованы «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас», давно следящие за ситуацией.

Конор Галлахер провёл 25 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и одним голевым пасом. Трансферная стоимость англичанина оценивается экспертами портала Transfermarkt в 32 млн евро.