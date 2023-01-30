«Эвертон» предложил «Челси» 40 миллионов евро за Галлахера

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство ливерпульского клуба сделало лондонцам предложение в размере 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за 22-летнего хавбека.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 32 миллиона евро.

Отметим, что полузащитник является воспитанником лондонского клуба. В текущем сезоне Галлахер провёл за «Челси» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.