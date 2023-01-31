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Ходжсон: «Галлахер должен остаться в «Челси»

31 Января 2023 • 00:39 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Знаменитый английский экс-тренер Рой Ходжсон высказался о будущем Конора Галлахера.

Полузащитник «Челси» связан с переходом в «Эвертон» и другие клубы Премьер-лиги, поскольку не считается игроком стартового в команде Грэма Поттера.

«Галлахер – хороший футболист, и, как мне кажется, у него будут шансы проявить себя, если он останется в «Челси». У него отличные перспективы, и я не думаю, что он должен куда-то уходить при первых же трудностях с попаданием в стартовый состав. Я бы хотел, чтобы он остался и продолжал бороться за своё место. Игроки, подобные ему, нравятся всем тренерам», – цитирует Sky Ходжсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Рой Ходжсон Конор Галлахер Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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