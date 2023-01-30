Английский «Рединг» оформил аренду полузащитника «Челси» Чезаре Казадеи.

20-летний итальянец попробует силы в клубе Чемпионшипа, о чём стало официально известно в понедельник вечером. «Рединг» подписал Казадеи на правах аренды без права последующего выкупа.

Чезаре Казадеи перешёл в «Челси» из миланского «Интера» летом прошлого года за 15 млн евро, но так и не провёл ни одного матча за первую команду лондонцев. Контракт хавбека с «синими» рассчитан до июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.

«Рединг» располагается на 16-й строчке в Чемпионшипе после 28 туров.