Тьяго Силва - о Жоржиньо: «Мы потеряли одного из лидеров команды»

Один из лидеров сегодняшнего «Челси» Тьяго Силва прокомментировал переход итальянского полузащитника Жоржиньо в состав одного из принципиальных соперников «аристократов». Напомним, вчера лондонский «Арсенал» объявил о трансфере Жоржиньо из «Челси». Этот переход обошёлся «канонирам» в 13,6 млн евро, а сам игрок подписал трудовое соглашение до середины 2024 года.

«Продали Жоржиньо прямому конкуренту, но это футбольные вещи и такое в современном футболе не редкость. Дело в том, что он бы хотел остаться играть в Англии, так как здесь у него живёт семья. Такие вещи мы не можем контролировать и должны понимать ситуацию. Мы потеряли одного из лидеров в раздевалке команды, этот парень очень много говорил. Пора двигаться дальше», - сказал Силва ESPN.