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Тьяго Силва - о Жоржиньо: «Мы потеряли одного из лидеров команды»

01 Февраля 2023 • 22:33 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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03.02 23:00

Один из лидеров сегодняшнего «Челси» Тьяго Силва прокомментировал переход итальянского полузащитника Жоржиньо в состав одного из принципиальных соперников «аристократов». Напомним, вчера лондонский «Арсенал» объявил о трансфере Жоржиньо из «Челси». Этот переход обошёлся «канонирам» в 13,6 млн евро, а сам игрок подписал трудовое соглашение до середины 2024 года.

«Продали Жоржиньо прямому конкуренту, но это футбольные вещи и такое в современном футболе не редкость. Дело в том, что он бы хотел остаться играть в Англии, так как здесь у него живёт семья. Такие вещи мы не можем контролировать и должны понимать ситуацию. Мы потеряли одного из лидеров в раздевалке команды, этот парень очень много говорил. Пора двигаться дальше», - сказал Силва ESPN.

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Челси Арсенал Лондон Тьяго Силва Жоржиньо Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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