Червиченко: «Я охренел от того, как сыграл Мудрик с «Ливерпулем», он будет круче Шевченко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал дебют украинского нападающего Михаила Мудрика за «Челси» в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

Червиченко признался, что остался впечатлён игрой 22-летнего вингера, отметив, что если Мудрик продолжит развиваться, то в будущем он способен превзойти легенду украинского футбола Андрея Шевченко.

«Я охренел, как он вышел. Пацан просто звезда. Отдаёт, бежит. Если ничего не произойдёт в ментальном плане, он будет круче Шевченко», — приводит слова Червченко «РБ Спорт».

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» 15 января нынешнего года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов. За команду из Донецка в текущем сезоне футболист провёл 18 матчей, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач.