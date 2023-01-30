«Реал» тоже заинтересован в трансфере Энцо Фернандеса

Мадридский «Реал» может составить конкуренцию лондонскому «Челси» в борьбе за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. По информации от журналиста Марио Кортеханы, «королевский клуб» тоже заинтересован в трансфере 21-летнего аргентинца.

При этом отмечается, что «Реал» не будет предпринимать попыток купить Энцо зимой. Мадридский клуб больше заинтересован в летнем трансфере, но «сливочные» даже через полгода не будут готовы платить за Фернандеса требуемые 120 миллионов евро.

«Челси», в свою очередь, будет стараться заключить сделку до конца трансферного окна. Сам Энцо уже давно дал согласие на переход. «Синие» предлагают 120 миллионов евро несколькими траншами, но «Бенфика» хочет всю сумму сразу.