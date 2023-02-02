Поттер: «Я очень рад трансферу Фернандеса, это фантастический игрок»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал рекордный трансфер клуба. Напомним, 22-летний полузащитник Энцо Фернандес стоил «пенсионерам» 120 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги.

«Я очень рад трансферу Фернандеса, это фантастический игрок. Сможет ли Энцо сыграть с «Фулхэмом»? Посмотрим, есть небольшая бумажная работа, которую надо успеть оформить. Мой испанский очень слаб, его английский тоже. Тем не менее, Энцо – очень впечатляющий молодой человек», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Фернандес в декабре выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.