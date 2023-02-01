«Челси» и «Бенфика» согласовали крупнейший трансфер зимы

Полузащитник португальской «Бенфики» Энцо Фернандес всё же перейдёт в лондонский «Челси».

Переговоры протекали очень непросто, но в последние часы зимнего окна клубы всё же ударили по рукам. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент юристы занимаются оформлением документов, а сам футболист готовится к вылету в Англию для завершения перехода. Как и ожидалось, цена вопроса составит более 120 млн евро – крупнейший трансфер этой зимы.

Ранее «Челси» подписал Михаила Мудрика, Нони Мадуэке и Бенуа Бадьяшиля, заплатив за трёх игроков в общей сложности более 140 млн евро без учёта бонусов.