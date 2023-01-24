Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» хотят предложить Силве новый контракт, защитнику 38 лет

24 Января 2023 • 00:14 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

В лондонском «Челси» хотят предложить защитнику Тьяго Силве новый контракт. Об этом сообщает издание The Times.

Действующее соглашение с бразильцем рассчитано лишь до конца текущего сезона, но боссы «синих» настолько впечатлены игрой и формой игрока, что хотят его сохранить на более долгий срок.

Напомним, знаменитому центральному защитнику «аристократов» и сборной Бразилии – 38 лет. В текущем сезоне в рамках АПЛ он сыграл в 18 матчах.

Всего за время игры в «Челси» Силва взял три трофея – Кубок Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также стал победителем Клубного чемпионата мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
1
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Января
01:17 · Англия. Премьер-лига
Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть конкурентов из «Фулхэма»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Кейн добился всего своим трудом»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Кейн забивает уже на 33 стадионах АПЛ
00:40 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил рекорд Гривза по количеству голов за «Тоттенхэм»
00:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» хотят предложить Силве новый контракт, защитнику 38 лет
00:06 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Эвертон – худший клуб АПЛ, в его правлении – бардак»
23 Января
23:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн проводит 300-й матч в АПЛ за «Тоттенхэм»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Бэйнс будет временно тренировать «Эвертон» после отставки Лэмпарда официально
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» официально уволил Лэмпарда официально
23:10 · Англия. Премьер-лига
Игру «Фулхэма» и «Тоттенхэма» отложили из-за сбоя в работе метро
22:56 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал переход Кивиора
22:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин восхитился игрой Сака
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» официально подписал Кивиора официально
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» усилился 20-летним аргентинским полузащитником официально
Все новости
Рекомендуем