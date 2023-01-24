В «Челси» хотят предложить Силве новый контракт, защитнику 38 лет

В лондонском «Челси» хотят предложить защитнику Тьяго Силве новый контракт. Об этом сообщает издание The Times.

Действующее соглашение с бразильцем рассчитано лишь до конца текущего сезона, но боссы «синих» настолько впечатлены игрой и формой игрока, что хотят его сохранить на более долгий срок.

Напомним, знаменитому центральному защитнику «аристократов» и сборной Бразилии – 38 лет. В текущем сезоне в рамках АПЛ он сыграл в 18 матчах.

Всего за время игры в «Челси» Силва взял три трофея – Кубок Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также стал победителем Клубного чемпионата мира.