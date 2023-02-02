Поттер: «От перехода Жоржиньо в «Арсенал» выиграли все»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об уходе Жоржиньо в «Арсенал».

«Канониры» объявили о подписании 31-летнего полузащитника в последний день зимнего трансферного окна. «Челси» заработал на продаже итальянца более 13 млн евро.

«Жоржиньо – замечательный человек, в чём я убедился за четыре месяца работы с ним. Он был важен для нас, но иногда приходится принимать решения, отталкиваясь от ситуации с контрактом и личных факторов. Думаю, его переход – это тот случай, когда от сделки выиграли все стороны. Я желаю Жоржиньо всего наилучшего в будущем», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «Челси».