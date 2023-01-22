Аспиликуэта прокомментировал отметку в 500 матчей за «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал своё достижение в 500 сыгранных матчей в футболке «аристократов». Он признался, что не очень внимательно следил за количеством своих матчей в клубе.

«Прежде не обращал внимания на свои индивидуальные достижения, команда всегда будет и была именно той силой, гонящей меня вперёд. Но это привилегия быть частью группы избранных, группы легенд клуба. Польщён и горжусь», - написал защитник в соцсетях.

33-летний Аспиликуэта – ветеран «Челси», он выступает в составе «синих» с 2012 года, взяв с клубом множество трофеев. Среди самых значимых – два чемпионства в АПЛ и завоевание Кубка Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году.