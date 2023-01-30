Жоржиньо может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Челси» Жоржиньо в скором времени может стать игроком «Арсенала».

«Канониры» не теряют надежд на подписание полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, однако уже определились с альтернативным вариантом на случай неудачи в переговорах по 21-летнему колумбийцу. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Арсенал» связался с «Челси» по вопросу возможного трансфера Жоржиньо. Контракт итальянца истекает летом, и «синие» готовы продать его сейчас, но потребуют солидную компенсацию.

Стоимость Жоржиньо оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл 25 матчей, трижды поразив чужие ворота.