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Жоржиньо может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ

30 Января 2023 • 21:51 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Полузащитник «Челси» Жоржиньо в скором времени может стать игроком «Арсенала».

«Канониры» не теряют надежд на подписание полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, однако уже определились с альтернативным вариантом на случай неудачи в переговорах по 21-летнему колумбийцу. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Арсенал» связался с «Челси» по вопросу возможного трансфера Жоржиньо. Контракт итальянца истекает летом, и «синие» готовы продать его сейчас, но потребуют солидную компенсацию.

Стоимость Жоржиньо оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл 25 матчей, трижды поразив чужие ворота.

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Челси Арсенал Лондон Жоржиньо Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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