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Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи покупки Хаверца

25 Января 2023 • 23:11 Комментировать (1)
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1 1.35 X 6.00 2 7.10
28.01 20:30

Переход атакующего полузащитника «Челси» Кая Хаверца в «Баварию» – крайне маловероятный сценарий.

По слухам, немец попал в список игроков, с которыми «Челси» готов расстаться в скором времени. «Бавария» названа основным претендентом на 23-летнего футболиста, однако эти сведения не соответствуют действительности. По информации издания Sky, мюнхенский гранд не намерен вступать в борьбу за Хаверца ни в январе, ни в летнее трансферное окно. В «Баварии» считают, что в распоряжении Юлиана Нагельсманна и без того много атакующих полузащитников, а для игры на острие атаки необходимы другие качества. Кроме того, клуб отпугивает ценник – более 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Соломон
25 Января 2023 в 23:22
Так а чего боятся то , Кайседо и Фернандеса торгуют по 110 и 120 евролямов соответственно и не боятся ведь.
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