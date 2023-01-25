Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи покупки Хаверца

Переход атакующего полузащитника «Челси» Кая Хаверца в «Баварию» – крайне маловероятный сценарий.

По слухам, немец попал в список игроков, с которыми «Челси» готов расстаться в скором времени. «Бавария» названа основным претендентом на 23-летнего футболиста, однако эти сведения не соответствуют действительности. По информации издания Sky, мюнхенский гранд не намерен вступать в борьбу за Хаверца ни в январе, ни в летнее трансферное окно. В «Баварии» считают, что в распоряжении Юлиана Нагельсманна и без того много атакующих полузащитников, а для игры на острие атаки необходимы другие качества. Кроме того, клуб отпугивает ценник – более 60 млн евро.