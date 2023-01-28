Жоржиньо наверняка покинет «Челси» в конце сезона

Полузащитник «Челси» Жоржиньо с большой долей вероятности уйдёт в конце сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Натана Гиссинга, итальянский хавбек не ведёт с клубом переговоров по поводу продления контракта, который истекает через полгода.

Если верить источнику, многие в «Челси» уже смирились с тем, что Жоржиньо не будет в команде в следующем сезоне. Это касается как руководства, так и членов раздевалки.

Напомним, ранее ходили слухи о возможном возвращении Жоржиньо в «Наполи». Полузащитником также интересовались такие клубы, как каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».