Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо наверняка покинет «Челси» в конце сезона

28 Января 2023 • 15:45 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Полузащитник «Челси» Жоржиньо с большой долей вероятности уйдёт в конце сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Натана Гиссинга, итальянский хавбек не ведёт с клубом переговоров по поводу продления контракта, который истекает через полгода.

Если верить источнику, многие в «Челси» уже смирились с тем, что Жоржиньо не будет в команде в следующем сезоне. Это касается как руководства, так и членов раздевалки.

Напомним, ранее ходили слухи о возможном возвращении Жоржиньо в «Наполи». Полузащитником также интересовались такие клубы, как каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лидс» спокойно прошёл аутсайдера Первой лиги
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» без труда переиграл соперника из Второй лиги
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Озвучены условия скорого трансфера Маккенни в «Лидс»
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на вингера «Лидса»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сегодня объявит о назначении Дайча
16:24 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» повесил серьёзный ценник на Кайседо после отказа «Арсеналу»
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» может перехватить Маккенни у «Лидса»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Гюсто прибыл в Лондон на медосмотр для «Челси»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Себальос отказал клубу АПЛ, игрок хочет остаться в «Реале»
15:45 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет подписать Усмана Дембеле слухи
15:45 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо наверняка покинет «Челси» в конце сезона
15:42 · Англия. Чемпионшип
«Вильярреал» договорился о подписании игрока из Чемпионшипа
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Испании 2
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» может пригласить Бельерина, если Порро покинет команду
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг – о прогрессе Рэшфорда: «Я не Гарри Поттер» 1
Все новости
Рекомендуем