«Челси» рискует нарушить правила финансового фэйр-плей

Лондонский «Челси» может столкнуться с проблемами в связи с многомиллионными тратами на трансферном рынке.

С начала нынешнего сезона клуб потратил на покупку новых футболистов более 600 млн евро, в то время как суммарная прибыль от продаж игроков составила менее 70 млн. Согласно данным Times Sport, «Челси» с высокой вероятностью нарушит правила ФФП, если не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Англии.

Самым дорогим приобретением «синих» стал Энцо Фернандес, купленный у «Бенфики» за 121 млн евро. Чуть ранее за 70 млн был куплен вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик. Крупнейший летний трансфер «Челси» – Уэсли Фофана, перешедший из «Лестера» за 80,4 млн.