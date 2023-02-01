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«Челси» из-за ФФП могут покинуть пять игроков слухи

01 Февраля 2023 • 23:22 Комментировать
Челси
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Фулхэм
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03.02 23:00

Грядущим летом лондонский «Челси» из-за правил финансового фэйр-плэй могут покинуть пять игроков. Это форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитники Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Матео Ковачич, а также защитник Калиду Кулибали. Об этом пишет The Guardian.

Всё это связано с тем, что только текущей зимой «синие» потратили на трансферы 330 млн евро. Более трети этой суммы «Челси» потратил на хавбека «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. 70 млн евро без учёта бонусов «аристократы» потратили на звезду донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Помимо выше упомянутых игроков, состав лондонцев могут покинуть защитники Бен Чиллуэл и Коннор Галлахер. Неизвестна и судьба форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Калума Хадсона-Одои.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич Пьер-Эмерик Обамеянг Калиду Кулибали Хаким Зиеш Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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