Грядущим летом лондонский «Челси» из-за правил финансового фэйр-плэй могут покинуть пять игроков. Это форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитники Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Матео Ковачич, а также защитник Калиду Кулибали. Об этом пишет The Guardian.

Всё это связано с тем, что только текущей зимой «синие» потратили на трансферы 330 млн евро. Более трети этой суммы «Челси» потратил на хавбека «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. 70 млн евро без учёта бонусов «аристократы» потратили на звезду донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Помимо выше упомянутых игроков, состав лондонцев могут покинуть защитники Бен Чиллуэл и Коннор Галлахер. Неизвестна и судьба форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Калума Хадсона-Одои.