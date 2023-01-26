Силкин: «Дорога в «Челси» Захаряну не закрыта»

Российский тренер Сергей Силкин высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Дорога в «Челси» Захаряну не закрыта. Почему закрыта? Просто ему там место в составе никто не гарантирует. В такие команды, как «Челси», надо уходить игроком основного состава, чтобы на тебя рассчитывали», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в последних матчах Захарян показал, что выбрал не совсем правильное направление, начал разговаривать с арбитрами и демонстрировать свои обиды.

В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека три мяча и шесть ассистов в 22 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Захаряна оценивается в 15 миллионов евро.