«Челси» интересуется полузащитником «Реала»

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга, сообщает 90min.

По информации источника, руководство «Челси» хочет подписать футболиста на замену Жоржиньо и Н’Голо Канте, которые с большой долей вероятности покинут лондонский клуб следующим летом. Однако «Реал» не намерен расставаться со своим футболистом, поэтому подписать его будет непросто.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему французу также проявляет «Арсенал».

Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой футболист провёл в составе «сливочных» 27 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.