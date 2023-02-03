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Руй Кошта: «Мы согласовали с «Челси» трансфер Фернандеса на лето, но Энцо не захотел оставаться»

03 Февраля 2023 • 11:08 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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Через 10 ч. 16 мин.

Президент «Бенфики» Руй Кошта заявил, что перешедший в «Челси» полузащитник Энцо Фернандес отверг возможность остаться в лиссабонском клубе до конца сезона, хотя стороны согласовали трансфер футболиста на лето.

«В ходе переговоров с «Челси» в дедлайне мы согласовали продажу Энцо на лето, но Фернандес ни в какую не захотел оставаться в «Бенфике» до конца сезона», – цитирует президента «Бенфики» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Фернандес стоил «Челси» 121 миллион евро, что сделало аргентинца рекордным трансфером в истории Английской премьер-лиги. Его дебют за «пенсионеров» может состояться уже в сегодняшнем матче против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Руй Кошта Энцо Фернандес
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