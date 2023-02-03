Руй Кошта: «Мы согласовали с «Челси» трансфер Фернандеса на лето, но Энцо не захотел оставаться»

Президент «Бенфики» Руй Кошта заявил, что перешедший в «Челси» полузащитник Энцо Фернандес отверг возможность остаться в лиссабонском клубе до конца сезона, хотя стороны согласовали трансфер футболиста на лето.

«В ходе переговоров с «Челси» в дедлайне мы согласовали продажу Энцо на лето, но Фернандес ни в какую не захотел оставаться в «Бенфике» до конца сезона», – цитирует президента «Бенфики» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Фернандес стоил «Челси» 121 миллион евро, что сделало аргентинца рекордным трансфером в истории Английской премьер-лиги. Его дебют за «пенсионеров» может состояться уже в сегодняшнем матче против «Фулхэма».