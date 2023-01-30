«Челси» очень близок к договорённости с «Бенфикой» по Энцо Фернандесу

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес находится в шаге от перехода в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский гранд готов заплатить требуемые 120 млн евро отступных за 22-летнего аргентинца, однако вынужден разделить выплату на несколько частей. «Бенфику» не слишком устраивал данный вариант, однако теперь, по информации авторитетного издания Sky Sports, стороны очень близки к договорённости по условиям сделки.

Напомним, что в понедельник стало известно о нежелании Энцо Фернандеса тренироваться с «Бенфикой» из-за намерения поскорее перебраться в «Челси». В активе новоиспечённого чемпиона мира четыре гола и семь ассистов в 29 матчах за лиссабонцев в нынешней кампании.