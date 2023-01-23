Лондонский «Челси» намерен переубедить «Брайтон» в переговорах по полузащитнику Мойсесу Кайседо.

«Синие» уже предлагали за 21-летнего колумбийца порядка 62 млн евро, на что руководство «чаек» ответило отказом. Согласно данным английских СМИ, новое предложение лондонского гранда составит около 74 млн евро. В «Челси» верят, что этой суммы должно хватить для успешного исхода переговоров до закрытия январского окна.

Мойсес Кайседо отыграл 18 матчей за «Брайтон» в нынешнем сезоне, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 38 млн евро.