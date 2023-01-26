«Челси» нацелился на Амаду Онана, так как не может договориться по трансферам Кайседо и Фернандеса

Лондонский «Челси» активно работает над трансфером полузащитника «Эвертона» Амаду Онана, который перебрался в Английскую премьер-лигу лишь полгода назад из французского «Лилля». По информации от журналиста Пола Джойса, «пенсионеры» переключили своё внимание на хавбека «ирисок», так как ранее не смогли договориться о трансферах Энцо Фернандеса из «Бенфики» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона», которых оценивают в сумму свыше 100 миллионов евро.

Что касается Онана, «Эвертон» готов рассмотреть продажу футболиста спустя полгода после трансфера, но клуб отпустит Амаду только за сумму свыше 60 миллионов евро. Напомним, 21-летний полузащитник летом обошёлся «ирискам» в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Онана один гол и одна результативная передача в Премьер-лиге.